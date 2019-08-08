Заболотный официально стал игроком «Сочи»

Подробности сделки не сообщаются.
Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Сочи».
Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга подтвердил переход Заболотного и пожелал форварду успехов в карьере:
«Сине-бело-голубые благодарят Антона Заболотного и желают успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».
Напомним, что Заболотный провел полтора года в «Зените» после перехода из «Тосно». За это время он сыграл за команду в 44 матчах, в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
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