Валерий Масалитин: Никто не знает, что можно ожидать от этого «Спартака» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы между красно-белыми и «Туном».

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— Со швейцарцами у московской команды отношения складываются не очень положительно. Например, «Спартак», в свое время, проиграл «Санкт-Галлену». Удастся ли в гостях забить хотя бы один мяч?

— Будем надеяться. У москвичей идет перестройка, поэтому все возможно. Но от этого «Спартака» никто не знает, что можно ожидать.

— Главная задача – не пропустить?

— Естественно. Сейчас большие проблемы с обороной. В гостях даже не мастерство будет играть роль, а везение для обновленного «Спартака».

— Стоит ли ждать смены наставника, если «Спартак» не сможет пройти «Тун»?

— Я не знаю, как обстоит ситуация внутри команды. Но говорят, что дали пять игр. По крайней мере, была уже ничья с «Динамо», в которой, к слову, тоже не все гладко, - приводит слова Масалитина News.ru.

Напомним, что первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» состоится сегодня. Матч пройдет на «Арене Тун» в Швейцарии и начнется в 20:00 по московскому времени.