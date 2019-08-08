Валерий Масалитин: Никто не знает, что можно ожидать от этого «Спартака» - Советский спорт
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08 августа 2019 15:46Футбол

Валерий Масалитин: Никто не знает, что можно ожидать от этого «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы между красно-белыми и «Туном».

— Со швейцарцами у московской команды отношения складываются не очень положительно. Например, «Спартак», в свое время, проиграл «Санкт-Галлену». Удастся ли в гостях забить хотя бы один мяч?

— Будем надеяться. У москвичей идет перестройка, поэтому все возможно. Но от этого «Спартака» никто не знает, что можно ожидать.

— Главная задача – не пропустить?
— Естественно. Сейчас большие проблемы с обороной. В гостях даже не мастерство будет играть роль, а везение для обновленного «Спартака».

— Стоит ли ждать смены наставника, если «Спартак» не сможет пройти «Тун»?
— Я не знаю, как обстоит ситуация внутри команды. Но говорят, что дали пять игр. По крайней мере, была уже ничья с «Динамо», в которой, к слову, тоже не все гладко, - приводит слова Масалитина News.ru.

Напомним, что первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» состоится сегодня. Матч пройдет на «Арене Тун» в Швейцарии и начнется в 20:00 по московскому времени.

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