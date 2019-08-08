Андрей Канчельскис: Если Чалов здесь застрянет еще на пару-тройку лет, то может забыть о загранице Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что нападающему ЦСКА Федора Чалову стоило перейти в «Кристал Пэлас».

— Я бы на месте Чалова бежал бы быстрым бегом за границу. Такой возраст и такое предложение! Чалову нужно собирать вещи и уезжать. Понимаете, у него был шанс играть в лучшей на сегодня лиге. Конечно, в переговорах есть свои нюансы, но по-человечески и с футбольной точки зрения такой шанс упускать было нельзя.

— Можно сказать, что ЦСКА поступил неправильно, не отпустив Чалова за границу?

— Вся проблема в том, что если он здесь застрянет еще на пару-тройку лет, то уже можно забыть о загранице. Приведу пример. Вот был Илья Цымбаларь, Царствие ему Небесное, его «Лацио» хотел купить, но «Спартак» вовремя не отпустил — и загубили жизнь футболисту. Нужно с пониманием относиться к игрокам, такие шансы бывают раз в жизни, - приводит слова Канчельскиса Life.ru.

Напомним, что ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристал Пэлас», отклонив второе предложение из Лондона.

Ранее британские источники сообщили о том, что «орлы» готовы увеличить первое предложение по Чалову в размере 15 миллионов фунтов еще на десять миллионов.