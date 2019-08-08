Около 400 болельщиков «Спартака» посетят гостевой матч с «Туном»

- Мы ожидаем от 300 до 400 болельщиков московской команды, - цитирует ТАСС пресс-службу швейцарского клуба.
Напомним, что первая встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» состоится сегодня. Матч пройдет на «Арене Тун» в Швейцарии и начнется в 20:00 по московскому времени.
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