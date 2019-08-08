Маркус Берг: Класс «Порту» вопросов не вызывает - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 августа 2019 17:14Футбол

Маркус Берг: Класс «Порту» вопросов не вызывает

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг считает, что краснодарской команде есть что противопоставить португальскому коллективу.

- Я не вижу в этом противостоянии явного фаворита, обе команды примерно равны по силам. Класс «Порту» вопросов не вызывает, и он хорошо известен в Европе. В прошлом сезоне, например, «драконы» дошли до четвертьфинала Лиги Чемпионов, где уступили только будущему обладателю трофея «Ливерпулю». Но мы не должны считать себя слабее. В прошлом сезоне «Краснодар» показал себя серьезным еврокубковым бойцом, выдал немало классных матчей и во внутреннем чемпионате, и в лиге Европы. Так что нам есть что противопоставить португальскому коллективу, - приводит слова Берга пресс-служба «Краснодара».

Напомним, что в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на своем поле уступил «Порту» со счетом 0:1. Ответная встреча команд состоится через неделю в Португалии.

23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
05/08 19:00Хоккей
Сложный выбор между Сорокиным и Метсолой. Топ-5 голкиперов лигиФинн и россиянин еще год будут лучшими вратарями КХЛ.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
08/08 07:30Футбол
Новый «Спартак», открой личико. Москвичей не узнатьВ этом году красно-белые пережили настоящую кадровую революцию, а новой команды пока не видно.
08/08 09:00Хоккей
Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
06/08 20:00Футбол
Александр Егоров: Безбородов готов отсудить и третье дерби. Это ж кайфРуководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал самые резонансные решения арбитров в матчах четвертого тура премьер-лиги.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
07/08 23:00Хоккей
Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.
06/08 20:30Футбол
Александр Мейтин: Не хотите, чтобы вас разували – не ходите на стадионДиректор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками рассказал о взаимодействии лиги и МВД, перспективах замены полицейских на ЧОП и досмотре в Казани.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
Новости
18:06 Футбол Глеб на правах свободного агента перешел в «Ислочь»
17:43 Футбол «Ньюкасл» заинтересован в аренде защитника «Манчестер Юнайтед» Джонса
17:32 Футбол Роналду хочет, чтобы Хамес присоединился к «Ювентусу», в случае ухода Дибалы
17:14 Футбол Маркус Берг: Класс «Порту» вопросов не вызывает
17:00 Футбол Огнен Короман: Запись о моем возвращении в «Динамо» неправильно перевели
16:50 Волейбол Всероссийская федерация волейбола принесет извинения за жест тренера женской сборной
16:42 Футбол Около 400 болельщиков «Спартака» посетят гостевой матч с «Туном»
16:37 Футбол Названы претенденты на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов-2018/19
16:33 Футбол Полузащитник «Милана» перейдет в «Вулверхэмптон» за 28 миллионов евро
16:03 Футбол Дмитрий Шнякин: Большой вопрос, сумеет ли Шюррле вернуться на былой уровень
15:59 Футбол Андрей Канчельскис: Если Чалов здесь застрянет еще на пару-тройку лет, то может забыть о загранице
15:50 Футбол Матч 6-го тура «Тамбов» – «Краснодар» перенесен на 18 августа
15:46 Футбол Валерий Масалитин: Никто не знает, что можно ожидать от этого «Спартака»
15:40 Футбол Заболотный официально стал игроком «Сочи»
15:30 Хоккей Николай Хабибулин: До сих пор не понимаю, как попал на Олимпиаду в Альбервиле
15:24 Хоккей Николай Хабибулин: Я бы ужесточил наказание в России за вождение в нетрезвом виде
15:12 Футбол Источник: Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи»
15:06 Футбол Роман Павлюченко: Ничья в Швейцарии будет неплохим результатом для «Спартака»
14:49 Футбол «Тоттенхэм» согласовал контракт с Дибалой и все еще рассчитывает на переход форварда
14:36 Хоккей «Ак Барс» переиграл «Салават Юлаев» в матче предсезонного турнира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика