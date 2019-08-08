Маркус Берг: Класс «Порту» вопросов не вызывает Нападающий «Краснодара» Маркус Берг считает, что краснодарской команде есть что противопоставить португальскому коллективу.

- Я не вижу в этом противостоянии явного фаворита, обе команды примерно равны по силам. Класс «Порту» вопросов не вызывает, и он хорошо известен в Европе. В прошлом сезоне, например, «драконы» дошли до четвертьфинала Лиги Чемпионов, где уступили только будущему обладателю трофея «Ливерпулю». Но мы не должны считать себя слабее. В прошлом сезоне «Краснодар» показал себя серьезным еврокубковым бойцом, выдал немало классных матчей и во внутреннем чемпионате, и в лиге Европы. Так что нам есть что противопоставить португальскому коллективу, - приводит слова Берга пресс-служба «Краснодара».

Напомним, что в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на своем поле уступил «Порту» со счетом 0:1. Ответная встреча команд состоится через неделю в Португалии.