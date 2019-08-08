Лукаку официально перешел в «Интер» Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку стал игроком «Интера».

Как сообщает пресс-служба команды, бельгийский нападающий подписал контракт сроком до 30 июня 2024 года.

По информации портала transfermarkt, стоимость перехода 26-летнего форварда составила 65 миллионов евро.

Напомним, что бельгиец выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. За это время он провел за клуб 96 матчей, забил 42 гола и отдал 13 результативных передач.

До перехода в состав «манкунианцев» Лукаку выступал «Андерлехт», Челси», «Вест Бромвич» и «Эвертон».