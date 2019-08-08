«Тун» – «Спартак»: Понсе и Мирзов начнут матч с первых минут, Шюррле – в запасе - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 августа 2019 18:49Футбол

«Тун» – «Спартак»: Понсе и Мирзов начнут матч с первых минут, Шюррле – в запасе

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Туна» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Тун»: Февр, Хавенаар, Родригес, Гларнер, Йосс, Хефти, Штилльхарт, Джельми, Кастроман, Мунси, Рапп.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Ананидзе, Гулиев, Зобнин, З. Бакаев, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Шюррле, Игнатов, Мельгарехо, Кутепов, Умяров, Ташаев.

Добавим, что матч состоится сегодня на «Арене Тун» в Швейцарии и начнется в 20:00 по московскому времени.

Текстовая трансляция здесь.

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