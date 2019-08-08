СМИ: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Удинезе» - Советский спорт
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08 августа 2019 19:13ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Удинезе»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов привлек внимание «Удинезе».

Согласно источнику, итальянский клуб хотел оформить его трансфер этим летом, но получил отказ.

19-летний Сулейманов – воспитанник «быков». Он начал выступление за первую команду с 2017 года. На данный момент в его активе 43 матча и 13 голов.

Добавим, что его контракт с клубом в силе до 2023 года, а трансферный лист оценивается в 6 млн евро.

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