СМИ: «Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Удинезе» Об этом сообщает «Чемпионат».

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов привлек внимание «Удинезе».

Согласно источнику, итальянский клуб хотел оформить его трансфер этим летом, но получил отказ.

19-летний Сулейманов – воспитанник «быков». Он начал выступление за первую команду с 2017 года. На данный момент в его активе 43 матча и 13 голов.

Добавим, что его контракт с клубом в силе до 2023 года, а трансферный лист оценивается в 6 млн евро.