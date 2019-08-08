Геннадий Орлов: Думаю, у Заболотного может пойти игра в «Сочи» Сегодня, 8 августа, российский форвард покинул Санкт-Петербург.

Загрузка...

Известный российский комментатор Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к трансферу в «Сочи» Антона Заболотного, который в прошлом сезоне помог «Зениту» стать чемпионом России.

«Заболотному нужно было сменить клуб, не пошло у него. За «Тосно» он в РПЛ забил 4 мяча. Если бы он забил 8 мячей за два сезона в «Зените», то уже было бы лучше.

Я думаю, что после перехода в новую команду «Сочи» у него может пойти игра. Стоит только поблагодарить Антона за время, проведенное в «Зените», и пожелать ему удачи», – цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, Заболотный провел полтора года в «Зените» после перехода из «Тосно». За это время он провел 44 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.