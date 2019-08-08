Полузащитник «Фулхэма» Сессеньон стал игроком «Тоттенхэма» Ранее лондонский клуб подписал Джованни Ло Чельсо.

Сегодня, 8 августа, состав «Тоттенхэма» укрепил полузащитник «Фулхэма» Райан Сессеньон.

Отмечается, что 19-летний футболист подписал контракт до 2025 года, а сумма его трансфера составила 25 млн фунтов. Еще пять млн фунтов «Фулхэм» получит в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Сессеньон, выступающий на левом фланге, провел 38 матчей в премьер-лиге, Кубке Англии и Кубке лиги, забил два гола и сделал шесть результативных передач. Всего за три года в основе на его счету 25 голов и 18 голевых передач в 120 матчах.

Добавим, что «Фулхэм» после сезона в премьер-лиге вылетел обратно в чемпионшип.