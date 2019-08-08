Агент Чалова прокомментировал отказ ЦСКА продавать игрока в АПЛ

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, предположил, почему московский клуб отказался продавать игрока этим летом.
«Позиция ЦСКА совершенно понятна – перед ними стоят серьезные цели, и Федор для них – самый важный игрок. Мы будем следить за развитием событий и уверены, что в любом случае Федора ожидает большое будущее», – цитирует агента «Чемпионат».
Напомним, ранее британские источники сообщили о том, что «орлы» готовы увеличить первое предложение по Чалову в размере 15 миллионов фунтов еще на десять миллионов.
Чалов выступает за ЦСКА с 2017 года. За это время он провел за команду 90 матчей, забил 32 гола и сделал 17 результативных передач. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал одну голевую передачу в четырех стартовых турах премьер-лиги.
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