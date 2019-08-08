«Пюник» под руководством Тарханова дома крупно проиграл «Вулверхэмптону» - Советский спорт
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08 августа 2019 21:11Футбол

«Пюник» под руководством Тарханова дома крупно проиграл «Вулверхэмптону»

Футболисты «Пюника» на своем поле уступили «Вулверхэмптону» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 0:4.

В составе английского клуба голами отметились Мэтт Доэрти (29-я минута), Рауль Хименес (42, 46) и Рубен Невеш (90+1, пен.).

Ответная встреча команд пройдет 15 августа в Англии.

Добавим, что еще в одном матче 3-го квалификационного раунда «Астана» дома разгромила футбольный клуб «Валлетта» из Мальты со счетом 5:1.

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