«Пюник» под руководством Тарханова дома крупно проиграл «Вулверхэмптону»

В составе английского клуба голами отметились Мэтт Доэрти (29-я минута), Рауль Хименес (42, 46) и Рубен Невеш (90+1, пен.).
Ответная встреча команд пройдет 15 августа в Англии.
Добавим, что еще в одном матче 3-го квалификационного раунда «Астана» дома разгромила футбольный клуб «Валлетта» из Мальты со счетом 5:1.
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