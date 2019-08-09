Лукаку взял в «Интере» номер Икарди Бельгиец будет играть в Италии под девяткой.

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку определился с номером, под которым будет выступать в новом клубе.

26-летний бельгиец взял девятый номер, под которым до этого играл аргентинец Мауро Икарди.

Отметим, что Икарди пока остается в команде, но еще в начале предсезонной подготовки генеральный директор «нерадзурри» Беппе Маротта заявил, что в клубе на него не рассчитывают.

Икарди играл за «Интер» с 2013 года. За шесть лет он провел 219 матчей, забил 124 гола и сделал 28 результативных передач.

Лукаку стал игроком «Интера» в четверг. Его трансфер обошелся команде в 80 миллионов евро. Контракт игрока с зарплатой в девять миллионов евро в год рассчитан на пять лет.