«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства России - Советский спорт
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09 августа 2019 12:49Футбол

«Краснодар» разгромил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Встреча прошла на домашней арене «быков».

В матче 5-го тура молодежного первенства России «Краснодар» одержал победу над «Рубином» со счетом 5:1.

В составе победителей отличились Дмитрий Пивоваров, Эдуард Сперцян, Руслан Апеков, Богдан Рейхмен и Олег Ознобихин.

«Рубин» поразил ворота соперника с пенальти благодаря точному удару Антона Шолоха.

«Краснодар» набрал 10 очков и вышел на первое место в таблице. В активе «Рубина» – два балла и 14-я позиция.

Отметим, что завтра, 10 августа состоится матч основных команд.

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