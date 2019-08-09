Предраг Миятович: Если Бэйл останется в «Реале», это станет проблемой для него, а не для клуба

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.
«Если он останется, это станет проблемой не для «Реала», а для самого Бэйла, – приводит El Mundo Deportivo слова Миятовича. – Зидан не рассчитывает на него».
Напомним, в конце июля главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил о том, что клуб работает над трансфером игрока, однако 30-летний валлиец по-прежнему остается в команде, при этом не принимает участие в товарищеских матчах: полузащитник пропустил турнир Audi Cup в Мюнхене и игру с «Ред Булл Зальцбург» (1:0).
Контракт Бэйла с клубом рассчитан до 2022 года.
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