Предраг Миятович: Если Бэйл останется в «Реале», это станет проблемой для него, а не для клуба «Реал» не может продать валлийца.

Бывший форвард «Реала» Предраг Миятович высказался о ситуации с полузащитником команды Гаретом Бэйлом.

«Если он останется, это станет проблемой не для «Реала», а для самого Бэйла, – приводит El Mundo Deportivo слова Миятовича. – Зидан не рассчитывает на него».

Напомним, в конце июля главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил о том, что клуб работает над трансфером игрока, однако 30-летний валлиец по-прежнему остается в команде, при этом не принимает участие в товарищеских матчах: полузащитник пропустил турнир Audi Cup в Мюнхене и игру с «Ред Булл Зальцбург» (1:0).

Контракт Бэйла с клубом рассчитан до 2022 года.