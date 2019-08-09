ФНЛ признала Сергеева лучшим игроком июля - Советский спорт
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09 августа 2019 13:12ФутболЛипкин Антон

ФНЛ признала Сергеева лучшим игроком июля

Форвард «Торпедо» забил четыре гола в пяти матчах

Форвард «Торпедо» Иван Сергеев стал лучшим игроком ФНЛ в июле по версии лиги.

В пяти матчах месяца 24-летний нападающий забил четыре гола (из них «Факелу» и «СКА-Хабаровску» – победные) и сделал одну результативную передачу.

Второе место занял защитник Антон Пискунов из «Ротора», дважды попадавший в символическую сборную тура, а третье – форвард «Химок» Владимир Дядюн, на счету которого три гола и две результативные передачи.

Отметим, что в голосовании болельщиков тройку лучших составили полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев (41%), Пискунов (35,3%) и форвард «Луча» Саид Алиев (4,8).

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