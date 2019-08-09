«Динамо» объявило о трансфере Филиппа (фото) - Советский спорт
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09 августа 2019 13:32ФутболЛипкин Антон

«Динамо» объявило о трансфере Филиппа (фото)

Два предыдущих сезона немец провел в «Боруссии» (Дортмунд).

Форвард «Боруссии» (Дортмунд) Максимилиан Филипп стал игроком «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых. Контракт 25-летнего немца с клубом рассчитан на четыре года.

Филипп выступал за «Боруссию» с 2017 года. Ранее воспитанник «Герты» также играл за «Энерги» (Котбус) и «Фрайбург». В 88 матчах бундеслиги на его счету 20 голов и девять результативных передач.

В прошлом сезоне он провел 23 матча за «Боруссию» в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, ранее в пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником сборной России Романом Нойштедтером. Всего в нынешнее межсезонье новичками команды стали десять игроков.

Филипп выбрал в «Динамо» пятый номер.

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