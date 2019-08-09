Источник: Черчесов может вернуться в «Спартак» после Евро-2020 - Советский спорт
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09 августа 2019 13:49ФутболГичунцев Артур

Источник: Черчесов может вернуться в «Спартак» после Евро-2020

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун хочет вернуть Станислава Черчесова.

Согласно источнику, функционер рассчитывает подписать контракт с главным тренером сборной России после окончания чемпионата Европы 2020 года.

Отметим, что специалист уже работал у руля красно-белых с 2007 по 2008 год и помог команде выиграть серебро РПЛ.

На данный момент руководит «Спартаком» российский специалист Олег Кононов.

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