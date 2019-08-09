Максимилиан Филипп: Постараюсь, чтобы меня запомнили, как Кураньи

Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп после подписания контракта с клубом сравнил себя с бывшим форвардом бело-голубых Кевином Кураньи.
«Знаю, что за «Динамо» выступал Кевин Кураньи, – приводит слова 25-летнего немца официальный сайт клуба. – Он провел прекрасное время здесь, оставил о себе добрую память. Постараюсь сделать то же самое.
Сравнивать нас в игровом плане не стоит. Кевин – чистый центральный нападающий, я же предпочитаю действовать чуть в оттяжке».
Напомним, Филипп подписал четырехлетний контракт с «Динамо». Предыдущие два сезона он провел в «Боруссии» (Дортмунд). Ранее играл за «Энерги» (Котбус) и «Фрайбург».
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