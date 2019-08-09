Максимилиан Филипп: Приезд в Москву упростил решение перейти в «Динамо»

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп объяснил свое решение подписать контракт с бело-голубыми.
«Я серьезно размышлял перед тем, как дать согласие на переход в «Динамо», – сказал 25-летний немец в интервью клубной пресс-службе. – Особенным стал мой приезд в Москву, когда я получше познакомился с городом, с самим клубом. Это упростило мое решение перебраться в Россию».
Напомним, контракт Филиппа с «Динамо» рассчитан до 2023 года. Предыдущие два года он провел за «Боруссию» (Дортмунд).
В прошлом сезоне он провел 23 матча в бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, забил два гола и сделал три результативные передачи.
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