Иван Обляков: Переезд в Европу? Это интересно. Мне нравится «Арсенал» Российский полузащитник перебрался в команду Виктора Гочаренко летом 2018 года.

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Хавбек московского ЦСКА Иван Обляков готов рассмотреть вариант с переходом в другой клуб.

«Переезд в Европу? Это интересно. В будущем, думаю, да. Мне нравится «Арсенал», где Аршавин играл. Мне симпатична именно команда. Страна – там тучи и дожди. Когда еще Аршавин играл, я за них болел, и за Аршавина в том числе», – сказал Обляков, чьи слова приводит Sport24.ru.

21-летний футболист перешел в ЦСКА из «Уфы» за 4 млн евро. В минувшем сезоне он провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.