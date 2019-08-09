Максимилиан Филипп: «Динамо» должно выступать в еврокубках каждый год

Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал о целях, которые намерен решать вместе с командой.
«Для меня честь выступать за «Динамо», – сказал 25-летний немец в интервью клубной пресс-службе. – У бело-голубых славная история, но последние годы получились очень трудными.
Сейчас у клуба поменялся менеджмент, появились новые цели. Все это показалось мне интересным. Постараемся пробиться в еврокубки, где «Динамо» должно выступать каждый год».
Напомним, бывший нападающий «Боруссии» (Дортмунд) подписал с «Динамо» контракт на четыре года. Ранее он также выступал за «Энерги» (Котбус) и «Фрайбург».
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