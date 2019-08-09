Источник: ЦСКА проявляет интерес к защитнику БАТЭ Волкову

Московский ЦСКА может пригласить этим летом защитника БАТЭ Захара Волкова.
21-летний футболист до перехода в белорусский клуб выступал за «Витебск», «Оршу» и «Нафтан». На данный момент в его активе 78 матчей, 6 голов и 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с Родриго Бекао по условиям личного контракта. Бразилец, выступавший за армейцев на правах аренды, покинул российский клуб и подписал контракт с «Удинезе».
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