Источник: ЦСКА проявляет интерес к защитнику БАТЭ Волкову Об этом сообщает Sport24.ru.

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Московский ЦСКА может пригласить этим летом защитника БАТЭ Захара Волкова.

21-летний футболист до перехода в белорусский клуб выступал за «Витебск», «Оршу» и «Нафтан». На данный момент в его активе 78 матчей, 6 голов и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с Родриго Бекао по условиям личного контракта. Бразилец, выступавший за армейцев на правах аренды, покинул российский клуб и подписал контракт с «Удинезе».