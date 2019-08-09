«Спартак» отзаявил Фольмера, которым интересовалась «Уфа»

«Спартак» исключил из заявки на сезон полузащитника Кирилла Фольмера, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Ранее сообщалось о том, что 19-летний игрок может продолжить карьеру в «Уфе».
Уроженец Энгельса является воспитанником «Спартака». За два года он провел 15 матчей и забил два гола за вторую команду в ФНЛ. Кроме того, на его счету три гола и одна результативная передача в 18 матчах молодежного первенства.
Отметим, что по информации сайта Transfermarkt.com, контракт Фольмера со «Спартаком» был рассчитан до 2021 года.
Добавим, что в межсезонье в «Уфу» перешел другой воспитанник «Спартака» – Тургай Мохбалиев.
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