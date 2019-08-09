Месси признан автором лучшего гола в минувшем сезоне (видео) - Советский спорт
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09 августа 2019 15:50ФутболГичунцев Артур

Месси признан автором лучшего гола в минувшем сезоне (видео)

Он забил третий мяч в ворота «красных».

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов форвард «Барселоны» Лионель Месси поразил ворота «Ливерпуля» (3:0) со стандартного положения.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, этот гол признан лучшим в сезоне-2019/20.

Отметим, что среди претендентов также числился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который забил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче группового этапа.

Добавим, что в минувшем сезоне Месси помог каталонскому клубу досрочно выиграть чемпионат Испании, а также выйти в финал Кубка страны.

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