Агент Волкова: Предложений от ЦСКА пока не поступало Армейцы хотят укрепить оборону.

Валерий Исаев, агент защитника БАТЭ Захара Волкова, прокомментировал слухи об интересе московского ЦСКА.

«Предложений от ЦСКА по Захару пока не поступало», – сообщил Исаев для Sport24.ru.

21-летний футболист до перехода в БАТЭ выступал за «Витебск», «Оршу» и «Нафтан». На данный момент в его активе 78 матчей, 6 голов и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не смог договориться с Родриго Бекао по условиям личного контракта. Бразилец, выступавший за армейцев на правах аренды, покинул российский клуб и подписал контракт с «Удинезе».