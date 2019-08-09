Луис Адриано: Всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву

Бывший форвард московского «Спартака» Луис Адриано оставил запись в соцести после трансфера в «Палмейрас».
«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Спартак» и всех болельщиков! Спасибо за незабываемые два года. Мы выиграли вместе Суперкубок и чемпионат России, эти эмоции останутся в моем сердце навсегда.
Спасибо нашей команде за отличную работу! Я всегда буду болельщиком «Спартака» и никогда не забуду Москву», – написал Адриано в своем Instagram.
32-летний Адриано покинул «Спартак» этим летом. Он расторг соглашение по обоюдному согласию сторон и подписал контракт с «Палмейрас» до 2023 года.
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