Кагава перебрался во второй дивизион чемпионата Испании Ранее японец выступал за «Манчестер Юнайтед».

Хавбек дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава покинул немецкий клуб.

Сегодня, 9 августа, он перебрался в «Сарагосу», которая выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Детали сделки не разглашаются.

Вторую часть минувшего сезона 30-летний хавбек провел в «Бешикташе» и отыграл 14 матчей. В его активе 4 гола и 2 голевых передачи.

Отметим, что с 2012 по 2014 год Кагава выступал за «Манчестер Юнайтед».