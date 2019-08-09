Кагава перебрался во второй дивизион чемпионата Испании - Советский спорт
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09 августа 2019 18:34ФутболГичунцев Артур

Кагава перебрался во второй дивизион чемпионата Испании

Ранее японец выступал за «Манчестер Юнайтед».

Хавбек дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава покинул немецкий клуб.

Сегодня, 9 августа, он перебрался в «Сарагосу», которая выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Детали сделки не разглашаются.

Вторую часть минувшего сезона 30-летний хавбек провел в «Бешикташе» и отыграл 14 матчей. В его активе 4 гола и 2 голевых передачи.

Отметим, что с 2012 по 2014 год Кагава выступал за «Манчестер Юнайтед».

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