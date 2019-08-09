«Интер» заинтересовался Милинковичем-Савичем - Советский спорт
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09 августа 2019 18:38Футбол

«Интер» заинтересовался Милинковичем-Савичем

Боссы миланского клуба обратили свое внимание на хавбека «Ромы» Сергея Милинковича-Савича.

По информации La Gazzetta dello Sports, после покупки Лукаку «Интер» всерьез нацелился на полузащитника римского клуба.

Правда, как отмечает издание, для того, чтобы оформить переход сербского полузащитника «Интеру» придется сначала продать нападающего Мауро Икарди, который на данный момент отказывается покидать миланский клуб.

Ранее о своем интересе к 24-летнему сербу заявляли «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус».

Напомним, что Милинкович-Савич перешел «Лацио» из «Генка» летом 2015 года за 18 миллионов евро. С тех пор он провел 162 встречи за клуб и записал на свой счет 31 забитый мяч и 23 результативные передачи.

Отметим, что в октябре прошлого года сербский полузащитник подписал с римским клубом пятилетний контракт. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 75 миллионов евро.

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