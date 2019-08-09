Фрэнк Лэмпард: Я знаю состав, которым располагает «Челси», и понимаю, куда мы движемся - Советский спорт
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09 августа 2019 19:01Футбол

Фрэнк Лэмпард: Я знаю состав, которым располагает «Челси», и понимаю, куда мы движемся

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 1-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» рассказал о готовности Н'Голо Канте, Антонио Рюдигера и Виллиана.

- Канте здоров, однако готов ли он играть – я буду решать непосредственно перед матчем. Все остальные в форме. Есть и те, кто в отличной форме.

Виллиан работает на своим состоянием, и возможно, матч для него состоится слишком рано. Возможно, то же относится и к Рюдигеру, однако он тренировался с нами вот уже несколько дней. До воскресенья мне предстоит определиться.

Я знаю состав, которым мы располагаем, и хорошо понимаю, куда мы движемся. Мы хорошо тренировались, так что всё в порядке, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Добавим, что встреча «Манчестер Юнайтед» - «Челси» состоится 11 августа. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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