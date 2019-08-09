«Барселона В» разгромила «Зенит-2» в товарищеском матче - Советский спорт
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09 августа 2019 20:45Футбол

«Барселона В» разгромила «Зенит-2» в товарищеском матче

Футболисты «Зенита-2» крупно проиграли резервной команде «Барселоны», выступающей во третьем по силе дивизионе чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонской команды.

В составе российской команды голом отметился Сергей Бугриев (75-я минута). У с испанского клуба точные удары на свой счет записали Луи Барри (15), Алекс Сала (18), Анссумане Фати (83) и Нильс Мортимер (86).

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