«Барселона В» разгромила «Зенит-2» в товарищеском матче

Встреча прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонской команды.
В составе российской команды голом отметился Сергей Бугриев (75-я минута). У с испанского клуба точные удары на свой счет записали Луи Барри (15), Алекс Сала (18), Анссумане Фати (83) и Нильс Мортимер (86).
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