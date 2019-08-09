Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов к новому сезону АПЛ, но нам необходимо это доказать

- Мы начинаем новый сезон. Мы готовы, должны быть готовы, но нам необходимо это доказать. На данный момент не знаю, какой результат команда покажет в этом сезоне. Это зависит от того, как мы выступим в течение года.
Сегодня мы не должны думать об этом, сегодня думаем только о «Норвиче», и они заслуживают нашего уважения, потому что они особенная команда. Я очень уважаю то, что сделал их главный тренер, - приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, что первый матч английской премьер-лиги сезона-2019/20 между «Ливерпулем» и «Норвичем» состоится сегодня на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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