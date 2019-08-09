Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов к новому сезону АПЛ, но нам необходимо это доказать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 августа 2019 21:23Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов к новому сезону АПЛ, но нам необходимо это доказать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда готова к новому сезону в английской премьер-лиге.

- Мы начинаем новый сезон. Мы готовы, должны быть готовы, но нам необходимо это доказать. На данный момент не знаю, какой результат команда покажет в этом сезоне. Это зависит от того, как мы выступим в течение года.

Сегодня мы не должны думать об этом, сегодня думаем только о «Норвиче», и они заслуживают нашего уважения, потому что они особенная команда. Я очень уважаю то, что сделал их главный тренер, - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что первый матч английской премьер-лиги сезона-2019/20 между «Ливерпулем» и «Норвичем» состоится сегодня на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 по московскому времени.

16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
09/08 06:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
07/08 13:00Хоккей
«Блины с икрой уже попробовал. Теперь жду встречи со звездами КХЛ»Ворота «Адмирала» в этом сезоне будет защищать чемпион мира.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/08 22:30Футбол
Родри, Пепе, Магуайр: клубы АПЛ продолжают бить рекорды. Итоги трансферного окнаТрансферное окно в АПЛ закрылось раньше всех в Европе – в четверг, 8 августа. Несмотря на это, оно получилось самым насыщенным.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
06/08 22:00Хоккей
«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезоньяЧемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/08 16:30Футбол
Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугуОпытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту».
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
08/08 22:00Футбол
«Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен«Спартак» стартовал в Лиге Европы с валидольной выездной победы над швейцарским «Туном».
Новости
21:23 Футбол Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов к новому сезону АПЛ, но нам необходимо это доказать
21:05 Теннис Медведев переиграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале
20:59 Бокс Официально: реванш Руиса и Джошуа пройдет в Саудовской Аравии
20:51 Волейбол Волейболисты сборной России обыграли Мексику в первом матче олимпийского отбора
20:45 Футбол «Барселона В» разгромила «Зенит-2» в товарищеском матче
20:23 Футбол «К нам едет «Сочи», будет жарко!» ЦСКА выпустил видео к матчу 5-го тура
20:09 Футбол «Андерлехт» отказался от трансфера нападающего «Зенита» из-за высокой цены
19:56 Биатлон Исполнительный директор СБР: С Логиновым не договорились – ничего страшного, живем дальше
19:35 Футбол Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо»
19:25 Футбол Денис Колодин: Может быть, в России Филипп сможет раскрыться
19:10 Футбол Хосеп Гвардиола: Надеюсь, Сане появится на поле уже в феврале или марте
19:01 Футбол Фрэнк Лэмпард: Я знаю состав, которым располагает «Челси», и понимаю, куда мы движемся
18:47 Футбол Азар во второй раз сменил игровой номер в «Реале»
18:38 Футбол «Интер» заинтересовался Милинковичем-Савичем
18:34 Футбол Кагава перебрался во второй дивизион чемпионата Испании
18:31 Футбол Моура подписал новый контракт с «Тоттенхэмом» (фото)
18:16 Футбол Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании
18:12 Футбол Тил провел первую тренировку в составе «Спартака» (фото)
18:08 Футбол Хавбек «Арсенала» Александров покинул тульский клуб
17:47 Футбол Давид Сильва – новый капитан «Манчестер Сити»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика