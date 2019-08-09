«Ливерпуль» – «Норвич». Стартовые составы на первый матч АПЛ сезона-2019/20

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Ориги, Фирмино.
Запасные: Адриан, Матип, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Мане, Шакири.
«Норвич»: Крул, Хэнли, Льюис, Ааронс, Годфри, Трибулл, Кантвелл, Штайперман, Маклин, Буэндия, Пукки.
Запасные: Ферман, Байрэм, Ляйтнер, Робертс, Вранчич, Эрнандес, Дрмич.
Напомним, что первый матч английской премьер-лиги сезона-2019/20 между «Ливерпулем» и «Норвичем» состоится сегодня на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 по московскому времени.