«Ливерпуль» – «Норвич». Стартовые составы на первый матч АПЛ сезона-2019/20 - Советский спорт
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09 августа 2019 21:36Футбол

«Ливерпуль» – «Норвич». Стартовые составы на первый матч АПЛ сезона-2019/20

Стали известны составы «Ливерпуля» и «Норвича» на матч 1-го тура английской премьер-лиги.

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александер-Арнольд, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Салах, Ориги, Фирмино.

Запасные: Адриан, Матип, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Мане, Шакири.

«Норвич»: Крул, Хэнли, Льюис, Ааронс, Годфри, Трибулл, Кантвелл, Штайперман, Маклин, Буэндия, Пукки.

Запасные: Ферман, Байрэм, Ляйтнер, Робертс, Вранчич, Эрнандес, Дрмич.

Напомним, что первый матч английской премьер-лиги сезона-2019/20 между «Ливерпулем» и «Норвичем» состоится сегодня на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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