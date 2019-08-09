Жардим назвал состав «Монако» на матч 1-го тура с «Лионом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 августа 2019 20:53Футбол

Жардим назвал состав «Монако» на матч 1-го тура с «Лионом»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился со стартовым составом на встречу 1-го тура чемпионата Франции сезона-2019/20 против «Лиона».

«Монако»: Лекомт, Глик, Панзо, Балло-Туре, Агилар, Жемерсон, Хенрикс, Фабрегас, Рони Лопеш, Желсон, Фостер

Запасные: Бенальо, Бадиашиль, Налдо, Жиль Диас, Бошилья, Шадли, Мартинш, Aдама Траоре, Силла.

Отметим, что эту встречу из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19, пропускает российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

07/08 19:30Хоккей
В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнирСвои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
08/08 09:00Хоккей
Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
08/08 16:30Футбол
Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугуОпытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту».
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/08 08:30Футбол
Валерий Рейнгольд: Мирзов, Джано и Гулиев сыграли с «Туном» безобразноБывший нападающий «Спартака» остался недоволен игрой красно-белых в матче в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна» (3:2).
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
09/08 11:00Футбол
Бросит ли «Тоттенхэм» вызов «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Стартует новый сезон АПЛВ пятницу матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем» стартует новый чемпионат Англии, а уже в воскресенье первый большой матч – «МЮ» против «Челси».
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
08/08 22:00Футбол
«Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен«Спартак» стартовал в Лиге Европы с валидольной выездной победы над швейцарским «Туном».
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
08/08 21:00Футбол
«Старый добрый бардак». Лучшие твиты по матчу «Тун» – «Спартак»В четверг в Швейцарии прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Туном» и «Спартаком» (2:3).
08/08 18:40Футбол
Премьер-лига стреляет сама в себя. Удивиться нельзя возмутитьсяИнтервью директора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александра Мейтина вызвало большой резонанс. И совершенно справедливый.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
Новости
22:52 Футбол Второй раз в истории АПЛ первый гол в сезоне был забит в свои ворота
22:40 Футбол Слуцкий завел страницу в Instagram
22:25 Хоккей Юниорская сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
22:17 Футбол Первый гол нового сезона в АПЛ был забит в свои ворота
21:58 Футбол Дембеле стал автором первого гола в чемпионате Франции сезона-2019/20
21:36 Футбол «Ливерпуль» – «Норвич». Стартовые составы на первый матч АПЛ сезона-2019/20
21:32 Футбол Джейми Каррагер: Удивлен, что «Ливерпуль» летом не подписал ни одного крупного контракта
21:23 Футбол Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов к новому сезону АПЛ, но нам необходимо это доказать
21:05 Теннис Медведев переиграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале
20:59 Бокс Официально: реванш Руиса и Джошуа пройдет в Саудовской Аравии
20:53 Футбол Жардим назвал состав «Монако» на матч 1-го тура с «Лионом»
20:51 Волейбол Волейболисты сборной России обыграли Мексику в первом матче олимпийского отбора
20:45 Футбол «Барселона В» разгромила «Зенит-2» в товарищеском матче
20:23 Футбол «К нам едет «Сочи», будет жарко!» ЦСКА выпустил видео к матчу 5-го тура
20:09 Футбол «Андерлехт» отказался от трансфера нападающего «Зенита» из-за высокой цены
19:56 Биатлон Исполнительный директор СБР: С Логиновым не договорились – ничего страшного, живем дальше
19:35 Футбол Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо»
19:25 Футбол Денис Колодин: Может быть, в России Филипп сможет раскрыться
19:10 Футбол Хосеп Гвардиола: Надеюсь, Сане появится на поле уже в феврале или марте
19:01 Футбол Фрэнк Лэмпард: Я знаю состав, которым располагает «Челси», и понимаю, куда мы движемся
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика