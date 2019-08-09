Жардим назвал состав «Монако» на матч 1-го тура с «Лионом»

В КХЛ круто стартовали летние турниры. Знарок выиграл первый турнир Свои первые предсезонные матчи с новыми командами провели Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок.

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

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Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

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