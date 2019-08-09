Жардим назвал состав «Монако» на матч 1-го тура с «Лионом»

«Монако»: Лекомт, Глик, Панзо, Балло-Туре, Агилар, Жемерсон, Хенрикс, Фабрегас, Рони Лопеш, Желсон, Фостер
Запасные: Бенальо, Бадиашиль, Налдо, Жиль Диас, Бошилья, Шадли, Мартинш, Aдама Траоре, Силла.
Отметим, что эту встречу из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19, пропускает российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
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