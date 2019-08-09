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09 августа 2019 22:40Футбол

Слуцкий завел страницу в Instagram

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий завел страницу в Instagram.

«Дорогие друзья, приветствую Вас в моем официальном инстаграм аккаунте», - российский специалист под своим первым постом.

Добавим, что за несколько часов на страницу подписалось почти 22 тысячи человек.

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