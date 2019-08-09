Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу (видео)

Напомним, что сразу после окончания финального матча за Кубок Франции с «Ренном» (2:2, 6:5 – пен.), бразильский нападающий поднимаясь по трибунам «Стад де Франс», остановился напротив одного из фанатов, после непродолжительного диалога нанес удар болельщику.
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