«Монако» крупно проиграл «Лиону» в первом матче нового сезона чемпионата Франции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 августа 2019 23:37Футбол

«Монако» крупно проиграл «Лиону» в первом матче нового сезона чемпионата Франции

Футболисты «Монако» на своем поле уступили «Лиону» в матче 1-го тура чемпионата Франции со счетом 0:3.

В составе гостей голами отметились Мусса Дембеле (5-я минута), Мемфис Депай (36) и Лука Тусар 80).

Отметим, что на 30-й минуте встречи с поля был удален испанский полузащитник команды хозяев Сеск Фабрегас. Изначально арбитр матча Рудди Букке показал хавбеку желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил свое решение и удалил испанца.

Добавим, что эту встречу из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19, пропускал российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

В следующем туре «Монако» 17 августа сыграет в гостях против «Метца», а «Лион» днем ранее на своем поле сыграет с «Анже».

Чемпионат Франции
1-й тур

«Монако» – «Лион» - 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Дембеле (5), 0:2 – Депай (36), 063 - Тусар 80).

«Монако»: Лекомт, Жемерсон, Хенрихс (Траоре, 74), Глик, Балло-Туре, Желсон Мартинш, Фабрегас, Панзо, Рони Лопеш (Силла, 81), Агиляр, Фостер (Бошилья, 46).

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Коне (Тете, 86), Андерсен, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 77), Тусар, Траоре (Корне, 83), Дембеле, Депай.

Предупреждения: Ауар (33), Бенальо (33), Балло-Туре (54), Дюбуа (63).

Удаление: Фабрегас (30).

09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
05/08 20:00Теннис
Медведев рвется на Итоговый турнир. Россиянин сыграл шестой финал за два годаДаниил Медведев пробился в финал крупного турнира ATP в Вашингтоне. Правда, уступил в борьбе за титул – австралийцу Нику Кирьосу...
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
08/08 18:00Хоккей
Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
09/08 09:00Хоккей
Суетиться Овечкину не надо – НХЛ на Олимпиаду-2022 поедетНаши обозреватели спорят на тему, стоит ли Овечкину через два года уходить из «Вашингтона».
06/08 22:00Хоккей
«Ссадина на носу? Ребята хорошо встретили!» ЦСКА выиграл первый матч межсезоньяЧемпионы России снова вышли на лед и победили в первом матче межсезонья.
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
08/08 16:30Футбол
Гиорги Лория: Спайич оказал Сафонову медвежью услугуОпытный грузинский голкипер, выступавший в РПЛ за «Крылья Советов» и «Анжи», поделился мнением о первом матче «Краснодара» в Лиге чемпионов и, в частности, об эпизоде с решающим голом «Порту».
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
09/08 06:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 5-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
08/08 09:00Хоккей
Дайте шанс Никулину и Гуськову. Только они могут побить рекорд ФетисоваОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о защитниках-бомбардирах.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
09/08 23:00Футбол
Забьет ли Глушаков «Спартаку» и другие интриги 5-го тура«Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
08/08 22:00Футбол
«Спартак»: Бакаев в роли Гетце, Шюррле исправился. «Тун» повержен«Спартак» стартовал в Лиге Европы с валидольной выездной победы над швейцарским «Туном».
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
31/07 08:30ММА
Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.
08/08 22:30Футбол
Родри, Пепе, Магуайр: клубы АПЛ продолжают бить рекорды. Итоги трансферного окнаТрансферное окно в АПЛ закрылось раньше всех в Европе – в четверг, 8 августа. Несмотря на это, оно получилось самым насыщенным.
Новости
00:21 Футбол Аверьянов покинул пост заместителя главы селекционной службы «Спартака»
00:16 Футбол Теэму Пукки: Мы были в порядке в первом тайме, но «Ливерпуль» слишком силен
23:56 Футбол «Ливерпуль» разгромил «Норвич» на старте нового сезона АПЛ
23:51 Футбол Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Юрдинген 05» в Кубке Германии
23:37 Футбол «Монако» крупно проиграл «Лиону» в первом матче нового сезона чемпионата Франции
23:08 Теннис Хачанов обыграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Монреале
23:03 Футбол Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу (видео)
22:52 Футбол Второй раз в истории АПЛ первый гол в сезоне был забит в свои ворота
22:40 Футбол Слуцкий завел страницу в Instagram
22:25 Хоккей Юниорская сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
22:17 Футбол Первый гол нового сезона в АПЛ был забит в свои ворота
21:58 Футбол Дембеле стал автором первого гола в чемпионате Франции сезона-2019/20
21:36 Футбол «Ливерпуль» – «Норвич». Стартовые составы на первый матч АПЛ сезона-2019/20
21:32 Футбол Джейми Каррагер: Удивлен, что «Ливерпуль» летом не подписал ни одного крупного контракта
21:23 Футбол Юрген Клопп: «Ливерпуль» готов к новому сезону АПЛ, но нам необходимо это доказать
21:05 Теннис Медведев переиграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале
20:59 Бокс Официально: реванш Руиса и Джошуа пройдет в Саудовской Аравии
20:53 Футбол Жардим назвал состав «Монако» на матч 1-го тура с «Лионом»
20:51 Волейбол Волейболисты сборной России обыграли Мексику в первом матче олимпийского отбора
20:45 Футбол «Барселона В» разгромила «Зенит-2» в товарищеском матче
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика