«Монако» крупно проиграл «Лиону» в первом матче нового сезона чемпионата Франции

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В составе гостей голами отметились Мусса Дембеле (5-я минута), Мемфис Депай (36) и Лука Тусар 80).

Отметим, что на 30-й минуте встречи с поля был удален испанский полузащитник команды хозяев Сеск Фабрегас. Изначально арбитр матча Рудди Букке показал хавбеку желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил свое решение и удалил испанца.

Добавим, что эту встречу из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19, пропускал российский полузащитник «Монако» Александр Головин.

В следующем туре «Монако» 17 августа сыграет в гостях против «Метца», а «Лион» днем ранее на своем поле сыграет с «Анже».

Чемпионат Франции

1-й тур

«Монако» – «Лион» - 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Дембеле (5), 0:2 – Депай (36), 063 - Тусар 80).

«Монако»: Лекомт, Жемерсон, Хенрихс (Траоре, 74), Глик, Балло-Туре, Желсон Мартинш, Фабрегас, Панзо, Рони Лопеш (Силла, 81), Агиляр, Фостер (Бошилья, 46).

«Лион»: Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Коне (Тете, 86), Андерсен, Тиаго Мендес, Ауар (Жан Лукас, 77), Тусар, Траоре (Корне, 83), Дембеле, Депай.

Предупреждения: Ауар (33), Бенальо (33), Балло-Туре (54), Дюбуа (63).

Удаление: Фабрегас (30).