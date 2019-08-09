«Ливерпуль» разгромил «Норвич» на старте нового сезона АПЛ - Советский спорт
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09 августа 2019 23:56Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» на старте нового сезона АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Норвич» в домашнем матче 1-го тура английской премьер-лиги со счетом 4:1.

В составе мерсисайдцев голами отметились Мохамед Салах (19-я минута), Вирджил ван Дейк (28) и Дивок Ориги (42), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник гостей Грант Хэнли (7). У «Норвича» точным ударом отличился Теэму Пукки (64).

Отметим, что бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон не доиграл до конца первый тайм матча. На 39-й минуте встречи его заменил Адриан.

В следующем туре «Ливерпуль» 17 августа в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».

Чемпионат Англии
1-й тур

«Ливерпуль» – «Норвич» - 4:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Хэнли (7, автогол), 2:0 – Салах (19), 3:0 – ван Дейк (28), 4:0 – Ориги (42), 4:1 – Пукки (64).

«Ливерпуль»: Алиссон (Адриан, 39), Робертсон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Гомес, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Фирмино (Милнер, 86), Салах, Ориги (Мане, 74).

«Норвич»: Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Хэнли, Штиперманн (Ляйтнер, 58), Трибулл (Эрнандес, 70), Маклин, Кэнтуэлл, Буэндиа, Пукки (Дрмич, 83).

Предупреждения: Ляйтнер (60), Буэндиа (65).

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