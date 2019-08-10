Трент Александер-Арнольд: Теперь «Ливерпуль» должен сосредоточиться на новом сезоне

- Празднования закончились. Теперь мы должны сосредоточиться на новом сезоне. В прошлом мы сделали нечто особенное, но сейчас начался новый. Мы хотим сконцентрироваться на нем, чтобы добиться большего успеха в премьер-лиге, - приводит слова Александера-Арнолда Sky Sports.
Добавим, что в следующем туре «Ливерпуль» 17 августа в гостях сыграет против «Саутгемптона», а «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Ньюкасл».
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