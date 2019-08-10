Юрген Клопп: Мы должны быть немного умнее в следующих двух матчах премьер-лиги - Советский спорт
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10 августа 2019 00:50Футбол

Юрген Клопп: Мы должны быть немного умнее в следующих двух матчах премьер-лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги домашнего матча над «Норвичем» (4:0) в рамках 1-го тура английской премьер-лиги.

- В течение 60 минут мы выглядели очень резкими, а затем мы должны были немного больше контролировать игру. Я уважаю «Норвич». Они оставались дерзкими и наслаждались своим футболом.

В начале второго тайма мы могли забить пятый или шестой гол, но забил «Норвич». После этого нам ничего не угрожало, но пришлось потрудиться, чтобы удержать счет, который уже был на табло. Если «Норвич» сможет продолжать играть так, у команды будет хорошее будущее.

Мы должны быть немного умнее в следующих двух матчах. Нам нужно будет принять несколько решений и попытаться выиграть обе эти встречи, что, конечно, будет сложно. Но сегодняшний вечер сложился удачно. В течение 60 минут мы играли в классный футбол, а последние полчаса - это нормально в первых турах сезона, - приводит слова Клоппа BBC.

Добавим, что в следующих двух турах премьер-лиги «Ливерпуль» 17 августа в гостях сыграет против «Саутгемптона», а 24 числа на своем поле примет «Арсенал».

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