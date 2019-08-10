Дивок Ориги: «Норвич» проявил смелость и старался играть в футбол - Советский спорт
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10 августа 2019 07:56ФутболЛипкин Антон

Дивок Ориги: «Норвич» проявил смелость и старался играть в футбол

«Ливерпуль» крупно победил «Норвич» в первом туре премьер-лиги.

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в матче первого тура премьер-лиги на «Энфилде».

«Мы проявили уважение к «Норвичу», – приводит BBC слова 24-летнего бельгийца. – Четыре гола в первом тайме здорово добавили нам уверенности. Было важно сыграть так после последнего матча с «Сити» (на Суперкубок Англии – 1:1, по пенальти – 4:5).

Здорово вернуться на «Энфилд». Вокруг стадиона и во время игры была яркая атмосфера, и это сказалось на выступлении команды. Я рад, что смог помочь команде своим голом.

У «Норвича» очень хорошая команда, много талантливых игроков. Они проявили смелость и старались играть в футбол. В итоге нам удалось все удачно завершить. Победа 4:1 в первом матче – это очень позитивный момент».

Напомним, все свои четыре гола «Ливерпуль» забил в первом тайме: отличились Мохамед Салах, Виргил ван Дейк и Ориги. Еще один мяч защитник «Норвича» Грант Хэнли отправил в свои ворота.

Теперь 14 августа «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок Европы, а 17 августа проведет в гостях матч второго тура с «Саутгемптоном».

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