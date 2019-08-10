Трент Александер-Арнолд: Прошлый сезон получился особенным, но сейчас это не имеет значение «Ливерпуль» победил «Норвич» в первом туре премьер-лиги.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд подвел итоги матча первого тура премьер-лиги с «Норвичем» (4:1) на стадионе «Энфилд».

«Прошлый сезон получился особенным, но сейчас это уже не имеет значение, – приводит BBC слова 20-летнего игрока. – Нужно сосредоточиться на нынешнем сезоне, и надеюсь, в лиге нам удастся выступить лучше.

Я хочу приносить больше пользы, создавать как можно больше моментов для команды. От нас, крайних защитников, требуется по возможности идти вперед и хорошо обороняться. Мы хотим больше играть «на ноль». В прошлом сезоне их было много, но мы можем больше».

Напомним, «Ливерпуль» забил четыре гола в ворота «Норвича» в первом тайме, после чего пропустил один мяч после перерыва.