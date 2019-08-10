Равиль Сабитов: Хохлов в поисках потенциального голеадора «Динамо» и «Зенит» сыграют в пятом туре РПЛ.

Бывший защитник «Динамо» Равиль Сабитов высказался о предстоящем матче пятого тура ФНЛ с «Зенитом».

«Зенит» – фаворит этой встречи, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сабитова. – В прошлом туре питерцы провели хороший матч против «Краснодара». Мы увидели с их стороны хорошее движение, большой объём выполненной работы и много выигранных единоборств.

В прошлом туре «Динамо» не смогло реализовать численное преимущество в матче со «Спартаком». Проблема номер один у бело-голубых – забитые голы. Кроме того, (главный тренер Дмитрий) Хохлов в поисках потенциального голеадора никак не может решиться, кто у него основной нападающий, – Рамиль Шейдаев или Вячеслав Грулев».

Напомним, в четырех турах на старте чемпионата «Зенит» одержал три победы и одну игру завершил вничью. С десятью очками действующие чемпионы России лидируют в турнирной таблице. У «Динамо» одна победа, две ничьи, одно поражение и десятое место.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Динамо» выиграли друг у друга в домашних матчах: 1:0 – в Химках и 2:0 – в Санкт-Петербурге. В последний раз «Зенит» побеждал «Динамо» (3:0) в гостях в сезоне-2015/2016.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 19:00 (мск).