Моуринью будет работать экспертом на Sky Sports - Советский спорт
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10 августа 2019 13:10ФутболЛипкин Антон

Моуринью будет работать экспертом на Sky Sports

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» вошел в команду экспертов телеканала.

Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подписал контракт со Sky Sports и вошел в число экспертов телеканала.

«Премьер-лига – это особый турнир для меня, – приводит Sky Sports слова португальца. – Чтобы побеждать в нем, необходимо много работать. Невозможно оторвать глаза от его матчей.

Sky Sports – это дом премьер-лиги. И мне приятно присоединиться к этой команде, вместе с которой я буду помогать и объяснять, что происходит на поле в каждом матче».

Напомним, Моуринью тренировал в Англии «Челси» (2004-2007, 2013-2015) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018).

Накануне премьер-лига стартовала матчем «Ливерпуль» – «Норвич» (4:1) на стадионе «Энфилд».

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