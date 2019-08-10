Команда Кокорина и Мамаева победила белгородский «Салют» Мамаев сделал хет-трик.

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Команда заключенных ИК-4, где отбывают тюремный срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев одержала победу в матче с «Салютом» из Белгорода (4:2).

Команда Кокорина и Мамаева получила в этом матче название «Золотой лев». Бывший полузащитник «Краснодара» отметился хет-триком, тогда как Кокорин не забил ни одного гола. Матч проходил в минифутбольном формате. Футболисты сыграли два тайма по 20 минут.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева – к году и пяти месяцам. В октябре компания избила в центре Москвы двух человек.