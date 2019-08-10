«Золотой лев» – чемпион. Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Фотогалерея

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В субботу в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, в которой отбывают тюремный срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, состоялся матч между местными заключенными и футболистами белгородского «Салюта», который выступает в ПФЛ.

Матч проходил в минифутбольном формате и длился 40 минут (два тайма по 20). Команда Кокорина и Мамаева получила название «Золотой лев». Встреча завершилась победой их команды со счетом 4:2, а Мамаев отметился хет-триком.