«Золотой лев» – чемпион. Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Фотогалерея - Советский спорт
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10 августа 2019 16:00ФутболАбушкин Руслан

«Золотой лев» – чемпион. Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии. Фотогалерея

«Советский спорт» побывал на историческом матче.

В субботу в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, в которой отбывают тюремный срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, состоялся матч между местными заключенными и футболистами белгородского «Салюта», который выступает в ПФЛ.

Матч проходил в минифутбольном формате и длился 40 минут (два тайма по 20). Команда Кокорина и Мамаева получила название «Золотой лев». Встреча завершилась победой их команды со счетом 4:2, а Мамаев отметился хет-триком.

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