Павел Мамаев: Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь Команда заключенных ИК-4 победила «Салют» из Белгорода в товарищеском матче.

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о том, с какими людьми столкнулся, отбывая наказание за драку в центре Москвы.

«Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь», – приводит телеграм-канал Mash слова Мамаева.

Напомним, в октябре прошлого года Мамаев в компании бывшего форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также футбольного тренера Александра Протасовицкого приняли участие в двух драках в центре Москвы.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева году и пяти месяцам лишения свободы. Тюремный срок он отбывает в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

В субботу на поле колонии команда заключенных под названием «Золотой лев» с Мамаевым и Кокориным в составе победила в товарищеском матче «Салют» из Белгорода (4:2).