Павел Мамаев: Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о том, с какими людьми столкнулся, отбывая наказание за драку в центре Москвы.
«Много порядочных людей и в СИЗО, и здесь», – приводит телеграм-канал Mash слова Мамаева.
Напомним, в октябре прошлого года Мамаев в компании бывшего форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также футбольного тренера Александра Протасовицкого приняли участие в двух драках в центре Москвы.
В мае Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева году и пяти месяцам лишения свободы. Тюремный срок он отбывает в исправительной колонии №4 в Белгородской области.
В субботу на поле колонии команда заключенных под названием «Золотой лев» с Мамаевым и Кокориным в составе победила в товарищеском матче «Салют» из Белгорода (4:2).
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