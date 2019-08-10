Александр Кокорин: Пожал бы руку Паку, у меня нет к нему никакого негатива - Советский спорт
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10 августа 2019 13:49ФутболЛипкин Антон

Александр Кокорин: Пожал бы руку Паку, у меня нет к нему никакого негатива

Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют» в товарищеском матче.

Бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как относится к чиновнику Минпромторга Денису Паку, которого он ударил стулом в октябре прошлого года.

«Я бы пожал ему руку, у меня нет к нему никакого негатива», – приводит телеграм-канал Mash слова Мамаева.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы за две драки в центре Москвы в октябре прошлого года. В драках также принимал участие бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Футболисты отбывают наказание в ИК-4 в Белгородской области.

В субботу на поле колонии команда заключенных под названием «Золотой лев» с Мамаевым и Кокориным в составе победила в товарищеском матче «Салют» из Белгорода (4:2).

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