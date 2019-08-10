Олег Терехин: «Динамо» сможет отобрать очки у «Зенита»

Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин высказался о предстоящем матче пятого тура премьер-лиги с «Зенитом».
– Сможет ли «Динамо» отнять очки у лидера?
– Я думаю, сможет, – приводит «Евро-футболу.ру» слова Терехина. – Почему нет? Разгромного счета не ожидаю, будет мало голов. Не больше двух.
– За счет чего хозяева могут сегодня набрать очки?
– Потому что команда приобрела хороших футболистов (Роман Нойштедтер и Максимлиан Филипп), правда не знаю, смогут ли они выйти на поле. Но эти трансферы помогут бело-голубым, это однозначно.
Напомним, после четырех туров «Зенит» набрал десять очков и лидирует в турнирной таблице. У «Динамо» пять очков и десятое место.
Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 19:00 (мск).
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