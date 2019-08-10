Андрей Коновалов: Глушаков готовится к матчу со «Спартаком» с первого дня в «Ахмате» - Советский спорт
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10 августа 2019 14:03ФутболЛипкин Антон

Андрей Коновалов: Глушаков готовится к матчу со «Спартаком» с первого дня в «Ахмате»

«Ахмат» примет «Спартак» в пятом туре премьер-лиги.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов высказался о предстоящем матче с «Ахматом», за который выступает экс-капитан красно-белых Денис Глушаков.

«Для него это будет принципиальный матч, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Коновалова. – Уверен, что он готовится к этому матчу с того дня, как перешел в «Ахмат».

Болельщики «Спартака» «хорошо» его встретят. В этом плане у Дениса могут быть сложности. Но он показал, что может стойко переносить такое давление со стороны болельщиков».

Напомним, Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. Нынешним летом клуб расторг контракт с 32-летним полузащитником, против которого с октября прошлого года болельщики клуба устраивали акции на трибуне.

В матче четвертого тура с «Оренбургом» (2:1) Глушаков дебютировал в новой команде.

Матч «Ахмат» – «Спартак» пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 21:30 (мск).

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